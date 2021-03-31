31.03.2021 (09:00)

В Ростовской области пять удостоверений к государственным наградам СССР вручат родственникам фронтовиков

В Ростовской области за текущую неделю сотрудники военных комиссариатов передадут родственникам фронтовиков пять удостоверений к государственным наградам СССР.

В Таганроге удостоверение к ордену Красной Звезды вручат Пелих Ларисе Николавне, дочери умершего фронтовика старшины 5-й отдельной армейской штрафной роты Пелих Николая Михайловича.

В Волгодонске удостоверение к ордену Богдана Хмельницкого III степени получит Лебедева Надежда Иосифовна, дочь командира взвода учебного батальона 25-го гвардейской стрелковой дивизии гвардии лейтенанта Ковылкина Иосифа Филипповича.

В посёлке Усть-Донецкий удостоверение к ордену Красной звезды будет передано Кузьмичеву Владимиру Николаевичу, сыну шофера 292-го гвардейского стрелкового полка гвардии рядового Кузьмичева Николая Логвиновича.

В станице Вешенской удостоверение к медали «За боевые заслуги» получит Меркулова Валентина Константиновна, дочь заместителя политрука взвода конной разведки 1178-го стрелкового полка красноармейца Закутенко Константина Евсеевича.

В Ростове-на-Дону удостоверение к ордену Славы III степени будет передано Трегубову Александру Антоновичу, сыну стрелка 963-го стрелкового полка красноармейца Трегубова Антона Никифоровича.

Так закрывается еще одна страница в истории Великой Отечественной войны, но работа по увековечиванию подвига её участников продолжается.

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