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31.03.2021 (08:45)

В армейском корпусе Северного флота прошёл чемпионат по стрельбе

В Печенгском районе Мурманской области на военном полигоне отдельной мотострелковой бригады прошёл чемпионат армейского корпуса Северного флота по стрельбе из штатного оружия. В нём приняли участие семь команд военнослужащих сухопутных и береговых войск флота, а также Мурманского территориального гарнизона. В зависимости от численности команд они были разделены на две группы.

Общее число участников составило более 30 человек. Они состязались в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Мишени для стрелков из пистолета располагались на расстоянии 25 метров. Для стрельбы из автомата дистанция составляла 100 метров. Стрельба из пистолета велась стоя, а из автомата – лёжа, стоя и с колена.

В первой группе победили хозяева соревнований – военнослужащие отдельной мотострелковой бригады, второе место заняла команда «Арбалет», а третье место – сборная арктической мотострелковой бригады из Алакуртти.

Во второй группе лучше всех выступили военнослужащие отдельной роты сопровождения воинских грузов, вторыми стали офицеры управления армейского корпуса, а третье место досталось команде отдельного батальона управления армейского корпуса Северного флота.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Военно-прикладной спорт
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