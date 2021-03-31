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31.03.2021 (08:30)

Разведчики Амурского общевойскового объединения ВВО проходят тренировку по преодолению «Тропы разведчика»

Военнослужащие разведывательных подразделений Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, провели тренировку по преодолению «Тропы разведчика».

Тренировка проводилась в рамках программы боевой подготовки. В ходе тренировки разведчики отработали действия группы по преодолению элементов полосы препятствий, а также отразили нападение условной диверсионно-разведывательных групп условного противника в дневное и ночное время суток.

Для успешного преодоления препятствий «Тропы разведчика», военнослужащий должен иметь хорошую физическую форму, уметь метко стрелять из всех видов оружия, метать ножи и саперные лопатки.

Все эти элементы позволяют разведчикам совершенствовать навыки выполнения боевых задач в самых сложных условиях.

Специальная полоса препятствий, длинной около 1000 метров, включает в себя около тридцати элементов, в том числе - каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, фрагменты городских сооружений.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Разведывательные подразделения
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