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31.03.2021 (08:00)

Окружной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» завершился на полигоне ВВО в Республике Бурятия

В Республике Бурятия, на полигоне Восточного военного округа «Бурдуны», завершился окружной этап конкурса по полевой выучке подразделений артиллерии «Мастера артиллерийского огня», входящего в программу «Арми-2021».

Военнослужащие подразделений артиллерии округа выполнили боевые стрельбы из модернизированных 120-миллиметровых минометов «Сани», обладающих улучшенными характеристиками системы прицеливания, усовершенствованной опорной плитой с шарниром, позволяющей наводить миномет по горизонтали без разворота тяжёлой опоры.

Участники выполнили нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, организации связи между расчетами.

Для определения сильнейших минометные расчеты на время поражали мишени, расположенные на дистанциях от тысячи до 1500 метров, имитирующих живую силу условного противника, в том числе и в ночное время, выполнили огневые задачи из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74.

Также команды выполнили нормативы по вождению штатных автомобилей «Урал» на специальной трассе с различными препятствиями.

В борьбе за лидерство принимали участие команды из Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской области, Республики Бурятии. Лучшими артиллерийскими расчетами по итогам конкурса стали военнослужащие из объединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия, они представят Восточный военный округ на Всеармейском этапе конкурса.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Восточный военный округ , АрМИ , Мастера артиллерийского огня
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