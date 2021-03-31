31.03.2021 (07:30)

Беспилотники-разведчики ВВО активно применяются в двусторонних учениях в Республике Бурятия

Комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) активно применяются в двусторонних ротных, батальонных и бригадных тактических учениях в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО).

Расчеты БпЛА выполняют задачи по предназначению при выдвижении механизированных колонн на марше, а также в системе разведывательно-огневых и ударных контуров. Командиры подразделений применили беспилотники для выявления засад и огневых средств условного противника, а также для определения координат объектов, подлежащих уничтожению имеющимися в распоряжении огневыми средствами.

Так. расчеты БпЛА обеспечивают проведение учений и тактико-строевых занятий в системе боевой подготовки армии.

В этом году впервые двусторонние тактические учения объединили с проведением тактико-специальных учений родов войск.

Подразделения мотострелков, танкистов и артиллеристов во взаимодействии с инженерными, разведывательными подразделениями, расчетами беспилотных летательных аппаратов и войсковой ПВО, подразделениями радиоэлектронной борьбы и радиационной, химической и биологической защиты отрабатывают действия в единой тактической обстановке. Командиры учатся принимать нестандартные решения при выполнении учебно-боевых задач, используя боевой опыт современных вооруженных конфликтов.

Танкисты и мотострелки отрабатывают тактические эпизоды, в том числе бой в населенном пункте, маневренную оборону.

Напомним, на текущей неделе на полигоне «Бурдуны» в двустороннем тактическом учении приняли участие свыше 1 тысячи военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице