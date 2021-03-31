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31.03.2021 (07:00)

В Приморье идет вакцинация от коронавирусной инфекции участников военного парада ВВО в Уссурийске

В Уссурийске военнослужащих участников военного парада общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, продолжают вакцинировать от коронавирусной инфекции.

На данный момент второй компонент получают, не только военнослужащие входящие в парадные расчеты, но и сотрудники военной полиции, которые обеспечат правопорядок на предстоящих торжественных мероприятиях.

Вакцинация производится первым компонентом российского препарата «Гам-Ковид-Вак». Постановка прививок проводится на основании согласия вакцинируемых. После ввода препарата в течение получаса все военнослужащие находятся под контролем врачей.

Мероприятие проводится как в пунктах постоянной дислокации, так и в военном госпитале Уссурийска с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и проведением предварительного медицинского осмотра личного состава на наличие противопоказаний к препарату.

Всего общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, вакцинацию прошли более 3000 военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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