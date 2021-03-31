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31.03.2021 (06:30)

Военнослужащий ВВО в Забайкальском крае спас девушку, оказав неотложную медицинскую помощь

Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, ефрейтор Владимир Полетаев спас жизнь девушке, оказав ей первую медицинскую помощь при возникновении приступа эпилепсии.

Владимир возвращался со службы домой на маршрутном автобусе. Неожиданно девушке на переднем сиденье стало плохо. Она запрокинула голову назад, потеряла сознание, перестала дышать. Водитель остановился, пассажиры замерли в растерянности. Единственным, кто сразу оценил обстановку и мгновенно бросился на помощь, стал военнослужащий.

Применяя знания оказания неотложной медицинской помощи, полученные по медицинской подготовке в армии, военнослужащий быстро провел необходимые действия, которые помогли спасти девушку.

- Я удивился, насколько чётко и грамотно действовал парень, - признался потом водитель автобуса Евгений Муромцев. – Впервые на моих глазах человек без специального медицинского образования столь профессионально оказал первую медицинскую помощь.

В настоящее время ефрейтор Владимир Полетаев проходит военную службу по контракту в должности старшего механика-водителя стартовой батареи зенитно-ракетного подразделения ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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