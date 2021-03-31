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31.03.2021 (06:00)

В масштабных учениях ВВО в Забайкалье принимает участие свыше 2 тысяч ракетчиков и артиллеристов

В масштабном учении под руководством командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко принимает участие более 2 тысяч военнослужащих соединений и подразделений ракетных войск и артиллерии (РВ и А) из Забайкальского края и Амурской области.

В ходе практического этапа, созданная в рамках учения мощная группировка артиллерии, огнем гаубиц Мста-Б, Мста-С, «Акация», 220–мм реактивных систем залпового огня «Ураган», а также «Град» выполнит огневые задачи по уничтожению резервов условного противника и окажет поддержку наступающим подразделениям общевойскового резерва в составе танковых и мотострелковых подразделений.

В свою очередь расчеты противотанковых комплексов «Штурм-С» осуществят пуск управляемых ракет для уничтожения тяжелой бронетехники «противника».

Также, военнослужащие соединений, оснащенных оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», осуществят поражение заглубленных командных пунктов условного противника, учебными (электронными) пусками аэробаллистических ракет.

Применение подразделений РВ и А спланировано в ходе нескольких практических этапов по отработке действий войск в обороне и наступлении, в том числе в ночное время суток.

Масштабное учение является завершающим этапом оперативной, мобилизационной и боевой подготовки войск ВВО в зимнем периоде обучения.

Всего в учении в Забайкалье принимают участие свыше 12 тысяч человек, задействовано около 3 тысяч единиц вооружения и военной техники, порядка 60 самолетов и вертолетов, а также более десяти беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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