31.03.2021 (05:30)

На Сахалине большая часть военнослужащих - участников парада Победы прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции

В военном госпитале города Южно-Сахалинск проходит вакцинация военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), которые примут участие в параде Победы посвящённому 76-летию окончания Великой Отечественной войны.

Большинство военнослужащих участвующих в военном параде Победы уже прошли первый этап вакцинации. На данный момент стартовал этап ревакцинации вторым компонентом препарата «Гам-Ковид-Вак». Прививаются как военнослужащие проходящие военную службу по контракту, так и по призыву. Мероприятие носит добровольный характер.

Отечественный двухкомпонентный «Гам-Ковид-Вак» (Спутник-V) был доставлен на остров Сахалин военным бортом армейской авиации ВВО две недели назад в количестве двух тысяч доз препарата.

Перед инъекцией военные медицинские специалисты тщательно проверяют состояние здоровья пациентов и уточняют реакцию организма после вакцинации первым компонентом. Прививание осуществляется внутримышечно, с соблюдением всех необходимых мер защиты.

Кроме того, каждый желающий из числа членов семей военнослужащих, также может вакцинироваться в поликлинике военного госпиталя.

В военном параде, который состоится на главной площади города Южно-Сахалинска 9 мая, примет участие около 1000 военнослужащих МО РФ, а также представители других силовых ведомств и юнармейцы.

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