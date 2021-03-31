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31.03.2021 (04:30)

Морской тральщик ТОФ в ходе учения применил шнуровой заряд для уничтожения минного поля условного противника

В рамках отработки второй курсовой задачи (К-2) морской тральщик МТ-264 соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России уничтожил минные постановки условного противника на морском полигоне.

По сценарию учения тральщик в прибрежной зоне техническими средствами обнаружил комбинированные минные постановки условного противника на маршрутах следования кораблей и подводных лодок, классифицировал и определил их границы. Для проделывания проходов на заминированном участке акватории был применен специальный шнуровые заряд длиной 200 метров и мощностью 2,8 тонны в тротиловом эквиваленте. Минно-тральный корабль уложил его в указанной точке и произвел подрыв, обеспечив проход в минном поле для безопасного развёртывания боевых кораблей и судов флота.

Макеты морских плавающих мин были уничтожены накладными зарядами и огнем скорострельных пушек АК-306.

Также, для исключения атаки подводных диверсантов на корабль Выполнено профилактическое гранатометание на дальности до 400 метров из противодиверсионного гранатомета ДП-61, проведены учения по борьбе за живучесть корабля и организации действий экипажей в условиях радиационного и химического заражения.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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