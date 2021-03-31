31.03.2021 (04:00)

Ракетный крейсер «Варяг» провёл в Японском море ракетную стрельбу по воздушным целям

Флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Варяг» в море продолжает отработку ведения боевых действий одиночным кораблём с выполнением практических упражнений.

Сегодня в заливе Петра Великого крейсер провёл учение по организации обороны корабля от средств воздушного нападения условного противника.

Действия флагмана флота обеспечивал малый ракетный корабль «Иней», который в интересах ГРКР произвёл пуск ракет-мишеней «Саман».

Мишени, имитировавшие полёт противокорабельных крылатых ракет, были обнаружены и атакованы корабельными средствами ПВО. Для отражения атаки ГРКР «Варяг» применил зенитно-ракетный комплекс самообороны «Оса», 130-мм артиллерийскую установку АК-130 и автоматические артиллерийские установки АК-630.

Сутками ранее флагман ТОФ выполнил артиллерийскую стрельбу на подавление невидимой береговой цели, скрытой рельефом местности.

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