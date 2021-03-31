Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.03.2021 (04:00)

Ракетный крейсер «Варяг» провёл в Японском море ракетную стрельбу по воздушным целям

Флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Варяг» в море продолжает отработку ведения боевых действий одиночным кораблём с выполнением практических упражнений.

Сегодня в заливе Петра Великого крейсер провёл учение по организации обороны корабля от средств воздушного нападения условного противника.

Действия флагмана флота обеспечивал малый ракетный корабль «Иней», который в интересах ГРКР произвёл пуск ракет-мишеней «Саман».

Мишени, имитировавшие полёт противокорабельных крылатых ракет, были обнаружены и атакованы корабельными средствами ПВО. Для отражения атаки ГРКР «Варяг» применил зенитно-ракетный комплекс самообороны «Оса», 130-мм артиллерийскую установку АК-130 и автоматические артиллерийские установки АК-630.

Сутками ранее флагман ТОФ выполнил артиллерийскую стрельбу на подавление невидимой береговой цели, скрытой рельефом местности.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
В Приморье экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ на окружном этапе конкурса «Авиадартс» отрабатывают нанесение ракетных и бомбовых ударов
Ракетный крейсер «Варяг» провел артиллерийскую стрельбу по целям на побережье Японского моря
Соединение морской пехоты ТОФ на Камчатке поднято по тревоге в рамках учения
Корвет «Совершенный» и малые противолодочные корабли ТОФ провели в Японском море стрельбы по береговым, морским и воздушным целям

Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false