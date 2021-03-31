31.03.2021 (03:00)

В Приморье экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ на окружном этапе конкурса «Авиадартс» отрабатывают нанесение ракетных и бомбовых ударов

На аэродроме Центральная Угловая (Приморский край) летчики истребителей Су-35С и Су-30СМ отрабатывают практические задачи в ходе окружного этапа конкурса «Авиадартс-2021».

Состязания в рамках конкурса проводятся с привязкой к местам дислокации боевых самолётов - на аэродромах Хабаровского, Забайкальского и Приморского краёв.

С аэродрома Центральная Угловая задачи в рамках конкурса отрабатывают экипажи многофункциональных истребителей Су-35С и Су-30СМ.

Судьи-представители командования авиационного соединения, уже проверили у приморских летчиков уровень теоретических знаний по специальности.

Во время проведения летных смен экипажи выполняют задачи воздушной разведки и навигации, фигуры сложного пилотажа в составе пар, и выявляют лучших в умении вести маневренный воздушный бой.

Экипажи многофункциональных истребителей отрабатывают нанесение ракетно-бомбовых ударов по назначенным целям. Наземные мишени поражаются неуправляемыми авиационными ракетами и бомбами.

Итоги соревнований будут подведены в конце текущей недели.

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