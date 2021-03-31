31.03.2021 (00:15)

Пункт отбора на военную службу по контракту Северного флота приглашает жителей Мурманска

Хорошей альтернативой обязательной военной службы по призыву может стать добровольная служба по контракту, которая предусмотрена федеральным законодательством – так считают в мурманском пункте отбора на военную службу по контракту. В преддверии весеннего призыва такой выбор есть у молодых людей, окончивших вузы или колледжи – вместо одного года службы по призыву, сразу подписать двухлетний контракт и стать профессиональным военным со всеми льготами, предусмотренными статусом военнослужащего.

Не надо ждать повестки от военкомата, когда можно в любое время прийти в пункт отбора, который находится в Мурманске рядом с Нахимовским военно-морским училищем на улице Шевченко, д. 22 (4 этаж), и приступить к оформлению на военную службу по контракту.

В современной России профессия военного становится престижной и перспективной возможностью построить блестящую карьеру. Подготовка военнослужащих ведется системно и целенаправленно по определенному профилю, адаптированному к специальностям, востребованным, в том числе, и в народном хозяйстве. Для них предусмотрены повышение квалификации и прохождение профессиональной переподготовки.

Повседневная жизнь и служебная деятельность призывников регламентируется распорядком дня от подъема до отбоя. Служебное время контрактников регулируется регламентом служебного времени, обеспечивающим выполнение задач боевой подготовки и повседневной деятельности исходя из 40-часовой рабочей недели.

Военная служба по контракту на Северном флоте гарантирует уверенность в завтрашнем дне, поскольку военнослужащий получает служебное жильё и право на военную ипотеку, гарантированное денежное довольствие, как правило значительно выше средней заработной платы в регионе, бесплатное вещевое и продовольственное обеспечение, качественное медицинское обслуживание, ежегодный отпуск не менее 45 суток с оплатой проезда к месту его проведения и обратно, материальную помощь, а также другие социальные гарантии.

Каждый желающий может пройти предварительное собеседование с инструкторами пункта отбора на военную службу по контракту и представителями воинских частей Северного флота, выбрать для себя наиболее подходящий вид и род войск, найти для себя дальнейшие перспективы жизни и службы. Всем заинтересованным гражданам специалисты пункта отбора окажут консультационную помощь по социально-правовым вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице