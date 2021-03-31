31.03.2021 (02:00)

В Отдельном командно-измерительном комплексе в подмосковном Щелкове проведена комплексная тренировка с подразделениями антитеррора

В подмосковном Щелкове военнослужащие Отдельного командно-измерительного комплекса (ОКИК) Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения приняли участие в комплексной тренировке по противодействию терроризму.

В ходе тренировки отрабатывались вопросы по отражению нападения условного противника на объекты воинской части, развертыванию оперативных групп, действию подразделений антитеррора и других дежурных подразделений, сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий террористических актов.

Кроме того, отработаны практические действия личного состава суточного наряда и подразделений антитеррора при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных вещей.

Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму на высоком уровне.

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