Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.03.2021 (02:00)

В Отдельном командно-измерительном комплексе в подмосковном Щелкове проведена комплексная тренировка с подразделениями антитеррора

В подмосковном Щелкове военнослужащие Отдельного командно-измерительного комплекса (ОКИК) Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения приняли участие в комплексной тренировке по противодействию терроризму.

В ходе тренировки отрабатывались вопросы по отражению нападения условного противника на объекты воинской части, развертыванию оперативных групп, действию подразделений антитеррора и других дежурных подразделений, сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий террористических актов.

Кроме того, отработаны практические действия личного состава суточного наряда и подразделений антитеррора при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных вещей.

Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму на высоком уровне.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
Офицеры управления 15-й армии ВКС ОсН выполнили учебные стрельбы из штатного оружия
Космические войска ВКС приняли на сопровождение 36 новых космических объектов
Военные спасатели ЦВО передислоцируются в Казахстан для обеспечения запуска и посадки космических кораблей «Союз МС»
В Энгельсском соединении дальней авиации прошёл отборочный этап конкурса «Центр управления»

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false