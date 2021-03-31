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31.03.2021 (01:00)

Офицеры управления 15-й армии ВКС ОсН выполнили учебные стрельбы из штатного оружия

В 15-й армии Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения (ОсН) проведено занятие по огневой подготовке с офицерами управления по выполнению учебных стрельб из пистолета Макарова.

Перед выполнением стрельб военнослужащие закрепили теоретические знания основ и правил стрельбы, поэтапно отработали каждый элемент комплекса действий при подготовке к выполнению стрельб, включая разборку и сборку пистолета Макарова, снаряжение магазина, изготовку к бою, смену огневой позиции.

При выполнении учебных стрельб военнослужащим предстояло поразить мишень в виде грудной фигуры с расстояния 25 метров тремя выстрелами. Оценку «отлично» получили офицеры, набравшие 25 баллов из 30.

Всего в сдаче нормативов по огневой подготовке приняли участие более 80 офицеров управления 15-й армии ВКС ОсН. Занятия были организованы в строгом соответствии с требованиями курса стрельб из стрелкового оружия с соблюдением требований безопасности.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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