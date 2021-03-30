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30.03.2021 (21:30)

Две золотые и одна серебряная медали Первенства мира по сноуборду в копилке рядового спортивной роты ЦСКА

В Красноярске состоялось Первенство мира по фристайлу и сноуборду.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Ярослава Степанко достойно выступил на Первенстве мира по сноуборду, показав высокий результат: две золотые медали и одно «серебро». Ярослав соревновался в альпийских дисциплинах.

Армеец стал лучшим в параллельном гигантском слаломе. Второе место занял сноубордист из Германии Оле-Миккель Прантл. Третьим стал также российский спортсмен Всеволод Мартынов.

Еще одну золотую медаль Ярослав вместе с Софией Надыршиной завоевали в состязаниях среди смешанных команд в параллельном гигантском слаломе. Второй результат показала команда Япония-2. Тройку лидеров замкнули Всеволод Мартынов и Мария Волгина, выступившие в команде Россия-2.

Также Ярослав поднялся на вторую ступень пьедестала почета в параллельном слаломе, уступив Всеволоду Мартынову (Россия). Третье место занял Владимир Пнёв (Россия).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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