30.03.2021 (21:30)

Две золотые и одна серебряная медали Первенства мира по сноуборду в копилке рядового спортивной роты ЦСКА

В Красноярске состоялось Первенство мира по фристайлу и сноуборду.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Ярослава Степанко достойно выступил на Первенстве мира по сноуборду, показав высокий результат: две золотые медали и одно «серебро». Ярослав соревновался в альпийских дисциплинах.

Армеец стал лучшим в параллельном гигантском слаломе. Второе место занял сноубордист из Германии Оле-Миккель Прантл. Третьим стал также российский спортсмен Всеволод Мартынов.

Еще одну золотую медаль Ярослав вместе с Софией Надыршиной завоевали в состязаниях среди смешанных команд в параллельном гигантском слаломе. Второй результат показала команда Япония-2. Тройку лидеров замкнули Всеволод Мартынов и Мария Волгина, выступившие в команде Россия-2.

Также Ярослав поднялся на вторую ступень пьедестала почета в параллельном слаломе, уступив Всеволоду Мартынову (Россия). Третье место занял Владимир Пнёв (Россия).

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице