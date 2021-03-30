30.03.2021 (21:00)

Армейские спортсмены завоевали 6 наград на Всероссийских соревнованиях по боксу

В подмосковной Балашихе прошли Всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы Заслуженного мастера спорта СССР, Заслуженного тренера СССР Виктора Петровича Агеева. Спортсменами ЦСКА завоевано 7 медалей различного достоинства – 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые.

Победителями турнира стали прапорщик Володя Мнацакян в весовой категории 49 кг., среди девушек в весовой категории 69 кг. Галина Головченко, а также воспитанник СШОР ЦСКА Хаджиакбар Мамаков в весовой категории свыше 91 кг.

Обладателем серебряной награды стал воспитанник СШОР ЦСКА Леван Хасая в весовой категории 60 кг.

Три бронзовые награды в копилку наград армейского Клуба принесли воспитанники СШОР ЦСКА Мухамад Курбанов в весовой категории 69 кг. и Шохаббос Шукуров в весовой категории 75 кг.

Специальным призом «за лучшую технику» от Совета ветеранов спорта ЦСКА был награждён прапорщик Володя Мнацаканян.

Всего в турнире приняли участие свыше 128 сильнейших боксеров из 23 регионов России. В числе участников было 11 спортсменов Центрального спортивного клуба Армии.

Соревнования являются традиционными и проводятся в г. Балашиха с 2000 года. Спортивный центр ЦСКА уже в третий раз принимал в своих стенах боксеров.

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