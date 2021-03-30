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30.03.2021 (20:30)

В Подмосковье прошел открытый турнир по комплексному единоборству на кубок ДОСААФ России

Организаторами спортивных соревнований выступили ДОСААФ России и Всероссийская федерация комплексного единоборства.

Более 90 спортсменов соревновались в личном и командном зачетах в двух возрастных группах (15-16 лет) и (17-19 лет) в различных весовых категориях.

Победителями в командном зачете стали представители Иркутской области, «серебро» и «бронза» – у спортсменов Московской области и Республики Татарстан.

Комплексное единоборство – военно-прикладной вид спортивного единоборства, созданный в России в 2003 году на основе наиболее рациональной техники и тактики бокса и кикбоксинга, вольной борьбы и самбо.

Комплексное единоборство становится все более популярным видом спорта среди молодежи и занятия по КЕ могут быть включены в уроки физкультуры в обычных школах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ
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