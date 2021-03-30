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30.03.2021 (20:00)

Космические войска ВКС приняли на сопровождение 36 новых космических объектов

Специалисты Центра контроля космического пространства космических войск ВКС приняли на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки 36 иностранных космических аппаратов «Ван Веб» («One Web») (Великобритания).

Информация о новых объектах была внесена в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства после выведения на орбиту аппаратов «Ван Веб» («One Web») с космодрома Восточный ракетой-носителем среднего класса «Союз-2.1б» 25 марта.

После проведения специалистами Центра контроля космического пространства анализа и обработки координатной и некоординатной информации о космических аппаратах «Ван Веб» («One Web») новые объекты приняты на сопровождение наземными средствами контроля космического пространства.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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