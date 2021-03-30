30.03.2021 (19:30)

Сводный отряд войск РХБ защиты провел дезинфекцию мест размещения парадных расчетов в Москве и Московской области

В Москве и Московской области военнослужащие подразделений войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели масштабную дезинфекцию мест размещения личного состава, привлекаемого к проведению военного парада на Красной площади 9 мая.

Силами 43 расчетов мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции КДА и авторазливочных станций АРС-14КМ были продезинфицированы территории воинских частей и образовательных учреждений Минобороны России.

Обработке подверглись более 100 зданий, жилых помещений и столовых общей площадью свыше 150 тыс. кв. метров, а также более 70 тыс. кв. метров площадей и дорог.

В течение всего периода нахождения участников военного парада в Москве и Московской области, места их размещения будут регулярно обрабатываться силами сводного отряда войск РХБ защиты спиртосодержащими дезинфицирующими средствами и хлорсодержащими растворами.

С 31 марта подразделения РХБ защиты приступят к ежедневной спецобработке парадной площадки в подмосковном Алабине.

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