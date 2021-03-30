30.03.2021 (19:15)

Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы в Балтийском море

Экипажи корвета «Бойкий» и большого десантного корабля (БДК) «Минск» Балтийского флота выполнили ряд боевых упражнений в Балтийском море.

Корабли провели артиллерийские стрельбы по реальным морским и воздушным целям. Стрельбу выполняли боевые расчёты батарей артиллерийских установок А-190 и АК-725. Перед выполнением боевых упражнений экипажи отработали действия по учебной тревоге, по варианту обороны кораблей от малоразмерных скоростных целей условного противника. Военнослужащие подразделений антитеррора практиковались в организации охраны и обороны кораблей при стоянке на незащищенном рейде и пресечении атаки на отряд скоростной малоразмерной надводной цели.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Бойкий» и БДК «Минск» покинул Военную гавань Балтийска в середине февраля и вышел в дальний поход в рамках постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности.

За это время кораблями пройдено более 5 тыс. морских миль. В ходе похода экипажи в составе отряда боевых кораблей Балтийского флота выполнили десятки учебно-боевых задач. Балтийцы провели учения по противовоздушной и противолодочной обороне, различные корабельные учения и тренировки в акваториях Балтийского и Северного морей.

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