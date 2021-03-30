30.03.2021 (18:45)

Военнослужащие Военной комендатуры Москвы провели инструкторско-методическое занятие с участниками военного парада на Красной площади

Военнослужащие военной комендатуры города Москвы провели инструкторско-методическое занятие с командирами парадных расчетов, а также с должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации, ответственными за подготовку к военному параду на Красной площади.

Занятие прошло на тренировочной площадке в пос. Алабино Московской области.

В ходе занятия были рассмотрены вопросы всестороннего обеспечения подготовки к проведению парада и готовности объектов для проведения совместных тренировок в масштабе парадных расчетов.

Также в рамках занятия были сделаны акценты на неукоснительное выполнение мероприятий по недопущению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, проведению профилактических дезинфекционных мероприятий, а также обеспечению правопорядка и воинской дисциплины.

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