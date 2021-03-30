30.03.2021 (18:36)

Расчеты мобильных комплексов «Ярс» в рамках учения в Алтайском крае приступили к несению боевого дежурства на полевых позициях

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» Барнаульского ракетного соединения РВСН заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства в рамках командно-штабного учения (КШУ) в Алтайском крае.

На учении стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершение марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Мобильные ракетные комплексы «Ярс» рассредоточились в густых лесных массивах на огромных площадях. Перед Барнаульским соединением и воинскими частями РВСН поставлены сложные задачи с учётом возможностей современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В ходе учения противодиверсионные силы будут выполнять задачу по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

На данном КШУ на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки комплексов «Ярс», противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.

К учению привлечено более 3 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники.

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