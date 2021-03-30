30.03.2021 (18:32)

Учение с соединениями ВВО в Приморье завершилось масштабными боевыми стрельбами

На полигоне Сергеевский в Приморском крае прошло крупное тактическое учение с мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими соединениями общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

По замыслу учения, одно подразделение выступало в роли условного противника, ведущего наступательные действия, а другое — находилось в обороне. Поддерживали обороняющихся вертолеты армейской авиации Ка-52 «Аллигатор».

В ходе боевых стрельб широко использовались разведывательно-ударные комплексы. При этом расчетам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» на расстоянии около 25 километров с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» предавались координаты командных пунктов бригад условного противника, что позволяло в минимальные временные интервалы парализовать действия противника.

Были нанесены огневые удары по условному противнику, укрывшемуся на противоположных склонах гор, из 240-мм самоходных минометов «Тюльпан». Также эффективное огневое поражение «противника» достигалось активным применением комплексов разведки, управления и связи «Стрелец». Они осуществили опознавание целей и наведение самоходных гаубиц «Акация», «Мста-С» и «Гиацинт-С», а также РСЗО «Град», которые уничтожили цели, имитирующие бронированную технику и живую силу противника.

Кроме того, отработаны задачи по ведению маневренной обороны, остановлено наступление противника. В дальнейшем осуществлён контрудар силами мотострелкового соединения с подразделениями усиления. В ходе учебного боя поддержку с воздуха оказывали около 10 вертолетов армейской авиации Ка-52 «Аллигатор».

Впервые в учениях подобного характера применялись новые бронетранспортеры БТР-82А, поступившие на вооружение объединения в конце 2020 года. В ходе этапа боевой стрельбы были задействованы мотострелковые соединения на бронемашинах БМП-2 и танках Т-72Б.

Тактическое учение длилось несколько дней, в нем приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 300 единиц военной техники.

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