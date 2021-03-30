30.03.2021 (18:29)

Курсантов ДВОКУ обучают кавалерийской подготовке для участия в новом конкурсе Армейских международных игр

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (Благовещенск, Амурская область) в текущем году примет участие в двух новых для себя конкурсах Армейских международных игр — «Конный марафон» и «Тактический стрелок». Команды уже сформированы и проходят подготовку по индивидуальным планам.

Подготовка команды на «Конный марафон» проводится на базе учебного цента пограничного управления ФСБ по Амурской области. Команда набрана из курсантов факультета подготовки командиров для горных подразделений. Тренировки проводятся ежедневно. Курсанты осваивают всесторонние вопросы кавалерийской подготовки и ухода за лошадьми. Занятия организованы факультативно, без ущерба курсу основной программы обучения.

В программу подготовки к конкурсу «Тактический стрелок» вошли наработки, собранные командой училища по армейской тактической стрельбе. Конкурс вводится в систему АрМИ впервые. Учитывая большой опыт команды ДВОКУ участия в различных дисциплинах по практической стрельбе, курсантов-дальневосточников можно считать одними из фаворитов.

В ДВОКУ одна из сильнейших школ подготовки команд на Армейские международные игры. Традиционно команды военного вуза успешно выступают на соревнованиях «Снайперский рубеж», «Суворовский натиск», «Морской десант», «Танковый биатлон», «Эльбрусское кольцо» и в конкурсе операторов БЛА «Соколинная охота». Команды училища принимают участие в Армейских международных играх с 2016 года. С этого времени курсанты-дальневосточники ежегодно занимают лидирующие позиции на всероссийских этапах в состязаниях экипажей БМП-2, морских пехотинцев и снайперов, успешно представляя Россию на международных играх.



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