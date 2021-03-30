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30.03.2021 (18:24)

Вакцина от коронавирусной инфекции доставлена в Казахстан для российских военнослужащих

Партия вакцины от коронавирусной инфекции доставлена для российских военнослужащих воинских частей и учреждений Минобороны России в Казахстане. Вакцина доставлена транспортным самолетом Ан-12 Центрального военного округа в сопровождении военных медиков.

Препарат получат летчики вертолетной эскадрильи, военнослужащие авиационной комендатуры и персонал российского военного госпиталя. Также привиться вакциной смогут члены семей военнослужащих и гражданский персонал.

Перед процедурой военные медики проводят медицинский осмотр с термометрией, информируют людей о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе после подписания согласия на введение двух компонентов препарата.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
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