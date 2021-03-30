30.03.2021 (18:19)

В армейском корпусе Балтийского флота началась проверка физической подготовки личного состава

В армейском корпусе Балтийского флота началась проверка физической подготовки личного состава. В ходе спортивных мероприятий военнослужащие выполняют нормативы по трём упражнениям, определяющим быстроту, силу и выносливость, в том числе бег на 100 м, 3 и 5 км, а также плавание на 100 и 500 метров. Критерии определяются в соответствии с возрастной группой сдающего, по принципу, чем старше - тем больше упражнений для выбора, но каждый сдает как минимум по три упражнения.

Также в ходе проверки выполняются упражнения военно-прикладных навыков – метание гранат, совершение марш-броска в полной экипировке и преодоление полосы препятствий.

Военнослужащие армейского корпуса совершают марш-броски с оружием на 5 километров на время, отрабатывают специальные комплексы приемов армейского рукопашного боя с автоматами и штык-ножами.

К контрольным мероприятиям по физической подготовке привлекаются военнослужащие по контракту и офицеры как мужского, так и женского пола. Помимо спортивных достижений, у военнослужащих существует еще одна мотивация к повышению своей физической формы - материальное поощрение, сдавшим экзамен по физической подготовке на «отлично» и выше, получат надбавку к денежному довольствию в размере от 15 до 100 процентов от должностного оклада.

В нынешнем году надбавку за успехи в спорте получают более 300 военнослужащих объединения.

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