30.03.2021 (18:13)

Экипажи МиГ-31БМ и МиГ-29 отработали воздушный бой в ходе летно-тактического учения в Астраханской области

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) в ходе летно-тактического учения в Астраханской области отработали элементы пилотирования и применения вооружения в реальном воздушном бою с условным самолетом нарушителем МиГ-29.

В рамках учения с применением авиационных средств поражения экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отработали боевое маневрирование, наведение и захват высокоманевренной цели, роль которой исполнял истребитель четвертого поколения МиГ-29. Летчики выполнили виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя, пикирование, а также боевые развороты в составе пар на высотах от 400 до 11000 метров.

Кроме того, в ходе воздушного боя пары МиГ-31БМ блокировали действия истребителя МиГ-29 и совершили резкий набор высоты до предельно возможного значения. Выполненные маневры привели к перерасходу топлива и вынудили условного нарушителя совершить посадку на ближайшем аэродроме.

В летно-тактическом учении задействовано 13 единиц авиационной техники: истребители-перехватчики МиГ-31БМ, истребители МиГ-29, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, более 50 единиц наземной техники и около 500 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице