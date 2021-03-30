30.03.2021 (18:03)

В горах Красноярского края стартовал всеармейский конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш»

В горах Западного Саяна (Красноярский край) стартовал всеармейский конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш». Соревнования проходят на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в рамках Армейский международных игр-2021.

Сегодня состоялось торжественное открытие конкурса. Участники соревнований получили оружие, прошли мандатную и медицинскую комиссии.

В состязаниях принимают участие команды Центрального, Южного, Восточного, Западного военных округов, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала В.Ф. Маргелова, Военного института физической культуры, женская сборная Вооруженных Сил Российской Федерации, команда Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, а также впервые в конкурсе принимает участие команда военнослужащих Северного флота.

По итогам конкурса победитель получит Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации, а также право представлять страну на Армейских международных играх.



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