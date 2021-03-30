30.03.2021 (17:54)

Парадный расчет суворовцев впервые примет участие в параде Победы в Екатеринбурге

Парадный расчет воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища впервые примет участие в параде Победы на Площади 1905 года. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Впервые в этом году суворовцы пройдут торжественным маршем в составе парада войск Екатеринбургского гарнизона. Для участия в параде Победы отобраны более 100 учеников», - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Ранее от суворовского училища в военном параде, посвященном Дню Победы, принимала участие только рота барабанщиков, задававшая темп и ритм прохождения войск. Также в этом году впервые по брусчатке Площади 1905 года пройдут женский и мужской парадные расчеты Уральского юридического института МВД России.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Министерства обороны РФ, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

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