30.03.2021 (17:47)

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 ЦВО эвакуировали условно раненых в горах Алтая

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШВ отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа осуществили поиск и эвакуацию условно раненых в ходе учения в Республике Алтай.

Основным эпизодом учения стал поиск пострадавших в горных ущельях и на перевалах высотой от двух до трех тысяч метров и десантирование спасательной группы в район условного бедствия личного состава беспосадочным способом. Экипажи вертолетов отработали маневрирование с огибанием рельефа местности на предельно малых высотах. Спуск авиационных спасателей к «пострадавшим» осуществлялся из режима висения на высоте около 30 метров по специальным тросам с помощью спусковых роликовых устройств.

В ходе основного этапа учения экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШВ выполнили более 50 поисково-спасательных операций с десантированием спасательной группы беспосадочным и посадочным способом в незнакомой высокогорной местности.

Всего в учении было задействовано 12 экипажей вертолетов Ми-8АМТШВ, более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава и специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы.

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