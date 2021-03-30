Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.03.2021 (17:47)

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 ЦВО эвакуировали условно раненых в горах Алтая

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШВ отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа осуществили поиск и эвакуацию условно раненых в ходе учения в Республике Алтай.

Основным эпизодом учения стал поиск пострадавших в горных ущельях и на перевалах высотой от двух до трех тысяч метров и десантирование спасательной группы в район условного бедствия личного состава беспосадочным способом. Экипажи вертолетов отработали маневрирование с огибанием рельефа местности на предельно малых высотах. Спуск авиационных спасателей к «пострадавшим» осуществлялся из режима висения на высоте около 30 метров по специальным тросам с помощью спусковых роликовых устройств.

В ходе основного этапа учения экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШВ выполнили более 50 поисково-спасательных операций с десантированием спасательной группы беспосадочным и посадочным способом в незнакомой высокогорной местности.

Всего в учении было задействовано 12 экипажей вертолетов Ми-8АМТШВ, более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава и специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Саперы ЦВО проведут работы по разрушению льда в Алтайском крае
На территории объединенной российской военной базы Кант в Киргизии прошло учение по противодействию терроризму
Женская сборная Вооруженных Сил России провела завершающую тренировку по ски-альпинизму перед стартом «Саянского марша»
Ракетный полк ПГРК «Ярс» в ходе командно-штабных учений РВСН приступил к совершению марша на полевую позицию

Метки:
Авиация , Армейская авиация , Центральный военный округ , ВВС , Вертолеты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false