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30.03.2021 (17:43)

Саперы ЦВО проведут работы по разрушению льда в Алтайском крае

Саперы Центрального военного округа проведут подрывы льда на реке Бия в Бийском районе Алтайского края. Соответствующее решение принято командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковником Александром Лапиным по обращению главы Бийского района Алтайского края.

Для проведения противопаводковых мероприятий от общевойскового соединения ЦВО назначена подрывная группа инженерно-сапёрного подразделения. Работы по разрушению льда планируется начать 31 марта 2021 года.

В зоне риска возникновения чрезвычайной ситуации находятся населенные пункты с численностью населения свыше 4 тыс. человек, а также ряд объектов производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы.

Как сообщалось ранее, в воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, подготовлено 10 подрывных и 4 эвакуационно-спасательных команды. В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры (ПТС-1), санитарные машины с медицинскими работниками. Кроме того, отдельный авиационный полк Центрального военного округа в Толмачево подготовил звено вертолетов Ми-8, которое готово провести бомбометание в указанном районе.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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