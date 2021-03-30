30.03.2021 (17:43)
Саперы ЦВО проведут работы по разрушению льда в Алтайском крае
Саперы Центрального военного округа проведут подрывы льда на реке Бия в Бийском районе Алтайского края. Соответствующее решение принято командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковником Александром Лапиным по обращению главы Бийского района Алтайского края.
Для проведения противопаводковых мероприятий от общевойскового соединения ЦВО назначена подрывная группа инженерно-сапёрного подразделения. Работы по разрушению льда планируется начать 31 марта 2021 года.
В зоне риска возникновения чрезвычайной ситуации находятся населенные пункты с численностью населения свыше 4 тыс. человек, а также ряд объектов производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы.
Как сообщалось ранее, в воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, подготовлено 10 подрывных и 4 эвакуационно-спасательных команды. В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры (ПТС-1), санитарные машины с медицинскими работниками. Кроме того, отдельный авиационный полк Центрального военного округа в Толмачево подготовил звено вертолетов Ми-8, которое готово провести бомбометание в указанном районе.