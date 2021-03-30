30.03.2021 (17:11)

Военные спасатели ЦВО передислоцируются в Казахстан для обеспечения запуска и посадки космических кораблей «Союз МС»

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной служб Центрального военного округа (ЦВО) 3 апреля приступят к передислокации в Республику Казахстан. Передвижение к местам дежурства будет осуществляется наземным и авиационным транспортном.

На земле будет задействовано около 15 единиц техники, в том числе поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица»; в воздухе будут применяться вертолёты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26. Они организуют поисково-спасательное обеспечение запуска «Союз МС-18» и посадки «Союз МС-17».

Запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-18» запланирован на 9 апреля 2021 года. Посадка спускаемого аппарата «Союз МС-17» состоится 17 апреля. На Землю вернутся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

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