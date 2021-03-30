Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.03.2021 (17:25)

Фрегат «Адмирал Касатонов» отработал поиск подводных лодок в центральной части Средиземного моря

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», выполняющий задачи дальнего похода, отработал противолодочные задачи в центральной части Средиземного моря. Экипаж корабля осуществил поиск субмарин с помощью бортового гидроакустического вооружения и уклонился от атаки условного подводного противника.

Днём ранее фрегат на ходу пополнил запасы топлива от среднего морского танкера «Вязьма», который совместно со спасательным буксиром «Николай Чикер» обеспечивает поход «Адмирала Касатонова».

Североморцы действуют в Средиземном море уже более двух месяцев. Всего за время похода, который начался 30 декабря прошлого года, фрегат прошёл около 16 тысяч морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.

Перед дальним плаванием экипажи корабля и судов обеспечения были привиты от коронавируса двухкомпонентной российской вакциной «Спутник V».

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Военные полицейские Северного флота приступили к последнему отборочному этапу конкурса «Страж порядка»
Флагман Черноморского флота ГРКР «Москва» провёл тренировку по ПВО в пункте базирования
Экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» КФл провёл тренировку на специальных тренажёрах УТК «Каспий»
Парадные расчёты морской пехоты КФл приступили к вакцинации вторым компонентом препарата «Спутник-V»

Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false