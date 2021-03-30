30.03.2021 (17:25)

Фрегат «Адмирал Касатонов» отработал поиск подводных лодок в центральной части Средиземного моря

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», выполняющий задачи дальнего похода, отработал противолодочные задачи в центральной части Средиземного моря. Экипаж корабля осуществил поиск субмарин с помощью бортового гидроакустического вооружения и уклонился от атаки условного подводного противника.

Днём ранее фрегат на ходу пополнил запасы топлива от среднего морского танкера «Вязьма», который совместно со спасательным буксиром «Николай Чикер» обеспечивает поход «Адмирала Касатонова».

Североморцы действуют в Средиземном море уже более двух месяцев. Всего за время похода, который начался 30 декабря прошлого года, фрегат прошёл около 16 тысяч морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.

Перед дальним плаванием экипажи корабля и судов обеспечения были привиты от коронавируса двухкомпонентной российской вакциной «Спутник V».

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