30.03.2021 (16:58)

Образовательный форум «Юнармия: стартгодарегионов» пройдет в Архангельске

С 7 по 9 апреля в Архангельске пройдет образовательный форум «Юнармия: стартгодарегионов».

Площадка в Архангельске соберет представителей самой массовой и популярной военно-патриотической организации со всей России. Торжественное открытие пройдет в здании правительства Архангельской области. Затем уже в парке «Патриот» запланирована дискуссия «Воспитание гражданина и патриота» с участием первого заместителя начальника Главного штаба движения «Юнармия», директора АНО «Авангард» Дарьи Борисовой; первого заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Алексея Цыганкова; референта Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Героя Российской Федерации Алексея Романова; генерального директора фонда ВЦИОМ Константина Абрамова и других гостей. Модератором дискуссии выступит заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Антон Кузнецов.

Цель форума — создание механизмов и инструментов продвижения ценностей военно-патриотического воспитания граждан России через распространение передового опыта и практик движения «Юнармия».

Для повышения компетенций участников движения и обмена опытом начальников региональных штабов запланирована работа четырех секций: «Привлечение средств и ресурсов», «Организация работы в информационном поле», «Патриотизм»; «Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде и распространения молодежных деструктивных субкультур».

«Очень важно собраться вместе и обменяться опытом, пообщаться с коллегами из других регионов, выявить проблемные зоны и рассказать об успехах. Нужно учиться друг у друга, тем более, что за пять лет у каждого накопилось немало вопросов и ответов», — подчеркнул лидер движения трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Завершится форум 9 апреля. В финале участники представят проекты, разработанные по итогам работы четырех секций, и презентуют план реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Напомню, что в этом году «Юнармия» отмечает юбилей — пять лет со дня основания движения. За это время в 85 субъектах России открылось более 2 тыс. местных отделений и насчитывается почти 23 тыс. юнармейских отрядов. Представительства движения созданы при посольствах и российских школах за рубежом — в США, Италии, Анголе, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.

В Юнармию вступили более 785 тыс. человек — это дети и подростки, которые ежедневно совершенно бесплатно занимаются в различных кружках и секциях, изучают историю и участвуют в патриотических акциях.

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