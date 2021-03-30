30.03.2021 (16:41)
Ракетные полки ПГРК «Ярс» в ходе учения осваивают новые районы боевого патрулирования в Алтайском крае
В ходе командно-штабного учения с Барнаульским ракетным соединением ракетные полки, оснащённые ПГРК «Ярс», осваивают новые районы боевого патрулирования.
Впервые в ходе учения РВСН в Алтайском крае при совершении интенсивных маневренных действий ракетные полки прокладывают маршруты с учетом возможностей и тактико-технических характеристик новейших ракетных комплексов.
В декабре 2020 года ракетный полк в Алтайском крае, завершивший перевооружение на ПГРК «Ярс», впервые принимает участие в масштабном учении с выводом автономных пусковых установок на маршруты боевого патрулирования. Ракетному полку предстоит осваивать новые районы с применением перспективных образцов вооружения.
Масштабное учение позволяет проверить готовность Барнаульского ракетного соединения действовать в условиях с непредсказуемыми изменениями обстановки. В ходе выполнения практических задач создавались условия с различными вариантами схем управления воинскими частями и подразделениями, в том числе нижестоящими пунктами управления за вышестоящие. Различные схемы управления позволяют гарантировано доводить приказы (сигналы) до всех пунктов управления и автономных пусковых установок с учётом имеющихся радиосредств.
В общей сложности к учению привлечено более 3 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники.