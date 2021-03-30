Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.03.2021 (16:41)

Ракетные полки ПГРК «Ярс» в ходе учения осваивают новые районы боевого патрулирования в Алтайском крае

В ходе командно-штабного учения с Барнаульским ракетным соединением ракетные полки, оснащённые ПГРК «Ярс», осваивают новые районы боевого патрулирования.

Впервые в ходе учения РВСН в Алтайском крае при совершении интенсивных маневренных действий ракетные полки прокладывают маршруты с учетом возможностей и тактико-технических характеристик новейших ракетных комплексов.

В декабре 2020 года ракетный полк в Алтайском крае, завершивший перевооружение на ПГРК «Ярс», впервые принимает участие в масштабном учении с выводом автономных пусковых установок на маршруты боевого патрулирования. Ракетному полку предстоит осваивать новые районы с применением перспективных образцов вооружения.

Масштабное учение позволяет проверить готовность Барнаульского ракетного соединения действовать в условиях с непредсказуемыми изменениями обстановки. В ходе выполнения практических задач создавались условия с различными вариантами схем управления воинскими частями и подразделениями, в том числе нижестоящими пунктами управления за вышестоящие. Различные схемы управления позволяют гарантировано доводить приказы (сигналы) до всех пунктов управления и автономных пусковых установок с учётом имеющихся радиосредств.

В общей сложности к учению привлечено более 3 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Ракетный полк ПГРК «Ярс» в ходе командно-штабных учений РВСН приступил к совершению марша на полевую позицию
Перевооружение Барнаульского ракетного соединения на ПГРК «Ярс» будет завершено до конца года
Перевооружение Барнаульского ракетного соединения на ПГРК «Ярс» будет завершено до конца года
В РВСН началась контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false