30.03.2021 (16:36)

В Военно-медицинской академии прошел конкурс среди курсантов и слушателей вузов Минобороны России на лучшие научные работы

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова проведен конкурс на лучшие научные работы, которые выполнили курсанты и слушатели вузов Минобороны России. Всего комплексному рецензированию подверглась 21 научная работа из шести военных вузов.

Организатором конкурса по разделу «Военная медицина» выступала Военно-медицинская академия, а конкурсная комиссия была назначена приказом начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации. Возглавлял конкурсную комиссию заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор медицинской службы Богдан Котив.

С презентацией и докладом о своих научных достижениях перед комиссией выступили восемь докладчиков. Среди них были не только курсанты Военно-медицинской академии, но и других вузов. Курсант 1 курса Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота Ярослав Юрков представил разработки по совершенствованию состава аптечек первой помощи.

По результатам голосования конкурсная комиссия представила к награждению премией и знаком отличия работы курсантов Военно-медицинской академии: курсанта 6 курса 3 факультета академии рядового Оганеса Агаджаняна за научную работу «Особенности распределения внимания операторов авиационного профиля в зависимости от индивидуальных психологических характеристик», реализованную в учебном процессе, и курсанта 6 курса 3 факультета академии ефрейтора Артемия Колобкова за научную работу «Метод остановки продолжающегося кровотечения при сквозном ранении легкого», также реализованную в учебном процессе.

Победители конкурса будут награждены премией Министра обороны Российской Федерации.

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