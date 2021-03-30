30.03.2021 (16:41)

Подразделения танковой армии ЗВО совместно с военнослужащими Белоруссии совершили марш для занятия обороны

В Нижегородской области на полигоне Мулино в рамках совместного батальонного тактического учения военнослужащие гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа совершили марш на танках и боевых машинах пехоты для занятия оборонительных позиций.

Подразделения передвигались под прикрытием дымовых завес через лесистую местность, используя естественные средства маскировки. При этом экипажи Т-72Б3 и БМП-2 соблюдали режим радиомолчания, обмениваясь информацией с помощью сигнальных флагов.

В оставленном районе военнослужащие подготовили ложные позиции для заведения в заблуждение условного противника. Всего в марше было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 70 единиц вооружения и военной техники.

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