30.03.2021 (16:09)

Женская сборная Вооруженных Сил России провела завершающую тренировку по ски-альпинизму перед стартом «Саянского марша»

Женская сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации провела завершающую тренировку по ски-альпинизму в горах Западного Саяна (Красноярский край) перед стартом всеармейского конкурса «Саянский марш-2021».

Подготовка к соревнованиям проходила в течение двух недель на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки». Сегодня военнослужащие-женщины выполнили важные конкурсные элементы — вязали волокушу и отработали транспортировку условно раненого военнослужащего.

В ходе конкурса женской команде предстоит преодолеть наравне с мужскими командами многокилометровый лыжный марш с выполнением 12 специальных заданий таких, как преодоление подъемов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, метание гранат и другие.

Кроме женской сборной команды Вооруженных Сил России, в состязаниях принимают участие мужские команды Центрального, Южного, Восточного, Западного военных округов, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала В.Ф. Маргелова, Военного института физической культуры, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также впервые в конкурсе принимает участие команда военнослужащих Северного флота.

Всеармейский конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш» стартует 30 марта. По итогам соревнований победитель получит Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации, а также право представлять страну на Армейских международных играх.

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