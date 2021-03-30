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30.03.2021 (15:46)

На Балтийском флоте состязаются лучшие военные повара и хлебопеки

На Балтийском флоте состоялся флотский этап конкурса на звание лучшего военного повара и пекаря «Полевая кухня-2021». В номинациях конкурса приняло участие около 50 различных специалистов, начальников продовольственных служб, поваров, коков, хлебопеков из десяти соединений и воинских частей флота.

Во флотском первенстве, которое состоялось на базе соединения морской пехоты в городе Балтийске, приняли участие военнослужащие как по призыву, так и по контракту, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях Минобороны России.

На состязаниях конкурсанты выполнили комплексный норматив по развертыванию современной полевой кухни и приготовлению различных блюд. Военные пекари аналогичный норматив отработали на полевых технических средствах.

Основным критерием оценки кулинарного мастерства стало качество приготовленных блюд. Кроме навыков по специальности, на полигоне Хмелевка военные повара сдали нормативы по огневой и физической подготовке, а также по ряду других видов подготовки.

По итогам проведенного состязания определились участники, которые вошли в сборную команду Балтийского флота.

Летом борьба за лавры лучшего военного хлебопека и повара развернется уже на уровне Западного военного округа.

Соревнования на Балтийском флоте проводились в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2021).

Полевая кухня — самый «вкусный» и миролюбивый конкурс, в ходе которого военные повара демонстрируют мастерство в приготовлении разнообразной национальной вкусной и здоровой пищи в полевых условиях, показывают современные технологии её приготовления.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , АрМИ , Полевая кухня
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