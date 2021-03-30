30.03.2021 (14:56)

В Ленобласти артиллеристы общевойсковой армии ЗВО почтили память героев-партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны

В День партизанской славы Ленинградской области в поселке Красная Гора Лужского района прошла церемония отдания воинских почестей партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии участвовали военнослужащие Келецко-Берлинской артиллерийской бригады общевойсковой армии ЗВО и жители города Луга. Они возложили цветы и гирлянды к подножью монумента «Лужским партизанам» и почтили минутой молчания память погибших. Парадные расчеты провели ритуал отдания воинских почестей.

День партизанской славы Ленинградской области отмечается ежегодно 29 марта. В этот день в 1942 году в изнывающий от голода блокадный Ленинград прибыл продовольственный обоз из партизанского края, в котором было 42 тонны продуктов.

Келецко-Берлинская орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной звезды бригада ведет свою историю от сформированной в Польше в 1944 году 200-й легкой артиллерийской бригады. В годы Великой Отечественной войны подразделение участвовало в Сандомирско-Селезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. За проявленное мужество и героизм 1470 солдат, сержантов и офицеров были награждены орденами и медалями. Из них 10 получили звание Героев Советского Союза.

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