30.03.2021 (14:41)
С экипажами боевых машин в ОГРВ ПРРМ проведено занятие по огневой подготовке
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведены занятие по огневой подготовке с экипажами боевых машин.
На учебных точках войскового стрельбища ОГРВ ПРРМ военнослужащие из числа экипажей БТР-70 и БРДМ-2, отработали нормативы по огневой подготовке.
На маршруте была создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения БТР-70 всеми возможными способами: с ходу, с места, с остановками. В ходе выполнения упражнения стрельб экипажи поразили мишени, имитирующие бронетранспортер, перебегающую группу пехоты, ручной противотанковый гранатомет и пулеметный расчет условного противника. Огонь велся из ПКТ и КПВТ, а дальность до целей варьировалась от 300 до 1000 метров.
Занятие по огневой подготовке с экипажами БТР-70 и БРДМ-2 носило плановый характер и проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.