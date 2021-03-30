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30.03.2021 (14:41)

С экипажами боевых машин в ОГРВ ПРРМ проведено занятие по огневой подготовке

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведены занятие по огневой подготовке с экипажами боевых машин.

На учебных точках войскового стрельбища ОГРВ ПРРМ военнослужащие из числа экипажей БТР-70 и БРДМ-2, отработали нормативы по огневой подготовке.

На маршруте была создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения БТР-70 всеми возможными способами: с ходу, с места, с остановками. В ходе выполнения упражнения стрельб экипажи поразили мишени, имитирующие бронетранспортер, перебегающую группу пехоты, ручной противотанковый гранатомет и пулеметный расчет условного противника. Огонь велся из ПКТ и КПВТ, а дальность до целей варьировалась от 300 до 1000 метров.

Занятие по огневой подготовке с экипажами БТР-70 и БРДМ-2 носило плановый характер и проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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