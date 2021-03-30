30.03.2021 (15:25)

В Центральном музее ВВС открылась уникальная выставка военной формы одежды

В Центральном музее ВВС открылась уникальная выставка военной формы одежды российских лётчиков. Экспозиция даёт представление о внешнем облике отечественных авиаторов за 100 лет.

В экспозиции собрано около двухсот раритетов из фондов ЦМ ВВС (Монино) и Музея истории военной формы одежды (Бахчиванджи) – филиалов ЦМВС РФ: форма одежды, знаки различия и снаряжение авиаторов всех этапов становления отечественного воздухоплавания с 1913 г. по 2014 г. Никогда ранее подобные тематические выставки не проводились. Многие предметы экспонируются впервые.

Начальник Музея истории военной формы одежды Владимир Камалов отметил, что подобная выставка организована впервые, и может быть интересна как любителям военной истории, так и поклонникам авиации.

Форма одежды авиаторов во все времена отличалась особой элегантностью. Проверить это утверждение можно самостоятельно, рассмотрев уникальные музейные предметы, среди которых мундир офицера авиационных частей Русской Императорской Армии с эполетами поручика 2-й авиационной роты (образца 1913 г.), маршальские кители трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба, Героев Советского Союза летчика-космонавта А.А. Леонова и летчика-испытателя Г.К. Мосолова и другие редкости.

Планируется, что выставка «Форма одежды. От воздухоплавателя до космонавта» будет работать до конца мая 2021 года.

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