30.03.2021 (13:43)

В Центрально-Чернозёмном регионе России полностью завершена подготовка сборных пунктов и военкоматов к новому призыву

В Воронежской, Курской, Белгородской и Тамбовской областях полностью завершена подготовка сборных пунктов и военкоматов к началу весенней призывной кампании.

К началу весеннего призыва подразделения радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели специальные обработку свыше 20 тыс. кв. м помещений: столовых, спальных расположений, коридоров и кабинетов. Проведена дезинфекция контактных предметов.

Обработка фасадов зданий, дорожек, музейной, транспортной техники и плацев производилась при помощи авторазливочных станций АРС-14КМ, для внутренних помещений использовались приборы из комплекта для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1.

Каждый призывник пройдёт обязательное тестирование на COVID-19 и антитела, до получения результата теста новобранцы будут находиться в специальных изоляционных помещениях. Для военнослужащих весенней призывной кампании организована возможность пройти добровольную вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице