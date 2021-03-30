Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.03.2021 (13:53)

В Московской области стартует армейский этап международного конкурса «Верный друг»

В Московской области на полигоне Алабино стартует армейский этап международного конкурса АрМИ-2021 «Верный друг» между специалистами-кинологами гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Кинологам со своими служебными собаками предстоит преодолеть барьеры, лестницы, ползком полосу инженерных заграждений, перепрыгивать через окопы и траншеи, преодолеть ров с водой и деревянный бум, имитирующий оборудованный пятиметровый участок перехода через препятствие.

В состязании примут участие свыше 20 расчетов в составе 4 команд, пять лучших специалистов-кинологов вместе с питомцами представят танковое объединение на окружном этапе конкурса.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Открытие конкурсов АРМИ-2021 состоится на полигоне под Челябинском
В ДВОКУ применена новая методика тренировки экипажей БМП-2 для подготовки к участию в конкурсе «Суворовский натиск-2021»
В Балтийском море экипажи дизельных подводных лодок «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» отрабатывают курсовые задачи
Более 700 человек побывали в филиале Нахимовского военно-морского училища в Калининграде во время проведения Дня открытых дверей

Метки:
Западный военный округ , АрМИ , Верный друг
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false