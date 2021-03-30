30.03.2021 (13:53)

В Московской области стартует армейский этап международного конкурса «Верный друг»

В Московской области на полигоне Алабино стартует армейский этап международного конкурса АрМИ-2021 «Верный друг» между специалистами-кинологами гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Кинологам со своими служебными собаками предстоит преодолеть барьеры, лестницы, ползком полосу инженерных заграждений, перепрыгивать через окопы и траншеи, преодолеть ров с водой и деревянный бум, имитирующий оборудованный пятиметровый участок перехода через препятствие.

В состязании примут участие свыше 20 расчетов в составе 4 команд, пять лучших специалистов-кинологов вместе с питомцами представят танковое объединение на окружном этапе конкурса.

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