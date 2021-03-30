30.03.2021 (13:15)

Международный противоминный центр ВС РФ посетила военная делегация Республики Узбекистан

Сегодня в рамках российско-узбекистанских штабных переговоров Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской Федерации посетила военная делегация Республики Узбекистан.

В ходе визита узбекистанские специалисты ознакомились с российскими средствами инженерного вооружения, организацией учебного процесса, учебно-материальной базой, а также инфраструктурой Международного противоминного центра.

В рамках встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в области разминирования, а также подготовки узбекистанских военнослужащих на базе Международного противоминного центра.

Военные инженеры центра показали уникальные объекты учебно-материальной базы, применяемой в процессе подготовки саперов, а также продемонстрировали практические действия по обучению специалистов гуманитарному разминированию.

Также делегацию ознакомили с опытом разминирования российскими саперами территории Лаосской Народной Демократической Республики и городов Сирийской Арабской Республики.

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