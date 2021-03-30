30.03.2021 (13:27)
В Подмосковье завершилось масштабное учение с танкистами Кантемировской дивизии
В Московской области на полигоне Головеньки завершилось масштабное учение с Кантемировской дивизией гвардейской танковой армии ЗВО, на котором было задействовано свыше 250 танков.
Экипажи выполнили стрельбы штатными снарядами в сложных условиях из всего вооружения танков Т-80 и Т-80БВМ, когда по вводным было сокращено время показа мишеней, изменен порядок их появления. Кроме того, танкисты отработали элементы фланговой стрельбы, стрельбы с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу противника.
Решение огневых задач проходило в течении нескольких дней. Учения проходили под общим руководством командующего гвардейской танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя.
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