Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.03.2021 (13:00)

Ракетный полк ПГРК «Ярс» в ходе командно-штабных учений РВСН приступил к совершению марша на полевую позицию

Ракетный полк ПГРК «Ярс» Барнаульского ракетного соединения приступил к совершению марша на полевую позицию в ходе командно-штабного учения в Алтайском крае. Манёвренные действия автономные пусковые установки совершают в темное время суток.

На маршрутах движения автономных пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает прохождение колонны через контрольные точки, следит за радиационной, химической и биологической обстановкой.

В пунктах пересечения маршрутов, на развилках дорог, труднопроходимых участках, крутых и длинных спусках и подъемах, проходах через заграждения, а также на условно зараженных участках местности выставлены посты регулирования.

В рамках учения подразделения РВСН отрабатывают вопросы взаимодействия с соединениями и частями ЦВО, органами МЧС и МВД России.

В ходе учения планируется выполнение обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям, а также выполнение учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий ДРФ в районах дислокации войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Центральном военном округе проводится масштабная командно-штабная тренировка
Открытие конкурсов АРМИ-2021 состоится на полигоне под Челябинском
Разведчики ЮВО в горах Карачаево-Черкесии провели тактико-специальное учение
Парадный расчет «горной кавалерии» примет участие в торжественном шествии в честь Дня Победы в Кызыле

Метки:
РВСН , Центральный военный округ , Учения , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false