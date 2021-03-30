30.03.2021 (14:16)

Военные полицейские Северного флота приступили к последнему отборочному этапу конкурса «Страж порядка»

В городе Североморске, на главной базе Северного флота, состоялось торжественное открытие заключительного отборочного этапа конкурса профессионального мастерства военных полицейских «Страж порядка». Церемония была организованна на плацу военного городка соединения десантных кораблей. Возглавил её заместитель начальника штаба флота – начальник регионального управления военной полиции по Северному флоту полковник Виктор Семёнов. Он поздравил участников с началом соревнований и пожелал каждому одержать победу в упорной борьбе, в первую очередь над самим собой. Приветственное слово военнослужащим сказал также первый заместитель главы ЗАТО Североморск Андрей Федулов.

По завершении митинга военные полицейские прошли торжественным маршем перед трибуной с командованием и гостями, а лучшие водители военной автоинспекции показали своё мастерство в управлении служебными УАЗ «Патриот». Они выполнили на большой скорости «змейку» передним и задним ходом и другие элементы конкурсных упражнений армейских игр. Кроме того, военнослужащие показали зрителям эпизод поимки и обезвреживания вооружённого преступника.

По окончании выступлений все желающие смогли осмотреть выставку техники и специальных средств военной полиции, которые применяются для обеспечения правопорядка и воинской дисциплины в военных гарнизонах Северного флота.

Отборочный этап конкурса продлится несколько дней. Его итоги будут подведены в конце недели. Победители отправятся защищать честь военной полиции Северного флота на всеармейский этап, который традиционно проходит в центральной полосе России.

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