30.03.2021 (12:19)

Два стратегических ракетоносца ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Два стратегических ракетоносца ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации ВМФ России. Продолжительность полета составила более 8 часов.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного

и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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